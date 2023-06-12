股市估市：恒指19750阻力不輕

港股近日走勢改善，恒生指數已大致企穩於19,000點之上，上周更接連收復10天及20天平均線；市場憧憬美國息口見頂，美元應聲轉弱，這對環球股市的氣氛有所利好。

內地國有商業銀行上周減存息，而內地通脹較市場預期為差，市場更進一步憧憬中央以至地方政府推出一輪針對經濟及金融體系的利好措施。

然而，實體經濟的需求始終仍未穩固，而股市利好亦集中於美股市場，投資者仍需保持戒心。技術上，恒指上方19,600點的前橫行區下軸，以及50天線所在的19,750點均對恒指構成阻力，暫時不易突破；18,800點則為短線支持。

板塊方面，宜留意航空類股份。內地下周四將展開為期3天之端午節假期，旅遊服務平台飛豬發布的「端午假期出遊風向標」顯示，近一周的端午假期出遊預訂量較對上一周顯著增長，其中跨省遊訂單比重接近90%，出境遊預訂量按年增長超15倍。

走勢上，東航股價上周重上10天線，上方首個阻力為2.8元的20天線所在，但只要宏觀環境不轉作負面，重返3.1元左右的前橫行區應該不難，以支持位2.5元為止蝕參考，上望阻力位3.3元，具一定值博率。

艾德金融董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）