券商睇市：亞洲股市仍具增長機遇

上半年以「分散投資亞洲各國」作為其中一個投資主題，是次將跟進一下這部分策略及相關基金的表現。

亞洲區內，本地投資者最關心恒生指數。恒指與內地關係密切，觀察多項數據，雖然內地經濟正復甦，但近月的力度似乎較市場人士預期為弱。

印度企業盈利向好 當然，外圍經濟因素影響出口，但內地的消費信心似乎也未及疫情前，內地市民仍較傾向增加儲蓄，管理風險的意識較強。由於目前貨幣政策已相對寬鬆，相信當局未來會更聚焦在提升消費者信心等政策層面上。

亞洲之中，經濟增長率備受關注的印度，在4月意外停止加息的同時，通脹率也回落至4.7%。市場展望當局的政策或將轉「鴿」，由降通脹改為支持經濟，投資氣氛正面，市場也看好當地的內需。目前MSCI印度指數中，近51%的企業盈利優於預期。

至於其他亞洲市場，台灣股市受惠於近期人工智能（AI）及晶片熱潮，台灣加權指數年初至今升約18%，而南韓綜合股價指數（KOSPI）也升約17%。投資者需留意，這些地方的經濟同樣受成熟市場經濟轉弱所拖累，當地的製造業也有放緩迹象。

運用基金分散風險 在羅列亞洲各地股市表現下，相信投資者也可估計亞洲股票基金的表現。以第二季精選基金為例，「富達新興亞洲基金」投資約40%於內地，餘下的部分投資在印度（16%）、南韓（10%）及台灣（10%）等，基金年初至今升4.7%。

另外，投資者也可留意「首源亞洲優質債券基金」，自製多元資產基金。此基金分散投資在中國 （35%）、印尼（12%）及香港（11%），平均信貸評級為BBB+。

亞洲區的增長仍然亮麗，各國有各自優勢，部署上，運用亞洲基金投資不但可捕捉區內機遇，也可以分散各自的風險，減低波幅。最後，投資者記得留意，亞洲各國也受外圍因素影響，要按自己的風險承受能力配置，而且分段入市較為可取。

凱基亞洲投資策略部