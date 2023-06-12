拍賣消息：逸瓏灣I銀主嗌低市價兩成

多個銀主物業透過拍賣放售，其中，大埔白石角半新盤逸瓏灣I一個四房雙套單位，連車位開價2,030萬元，較市價低近兩成。

環亞物業拍賣明日將推出約52項物業，上述單位為該盤16座低層B室，實用面積約1,400方呎，連地庫雙號車位推拍，呎價約14,500元。該行指出，該單位連車位市值預計逾2,500萬元。

同場推拍大埔大榮里歡樂樓連天台銀主單位，單位實用面積約632方呎，天台面積約355方呎，以350萬元翻拍，較之前開價低75萬元，減幅約17.6%，呎價約5,538元。

尖沙咀舖劈500萬翻拍 場內亦推拍荃灣萬景峯2樓3個交吉銀主車位，開價630萬元，每個拍賣價210萬元。資料顯示，近期該屋苑同層車位做價約280萬元。

此外，忠誠拍賣緊接本周三推拍約13項物業，包括兩項非住宅銀主盤，其中，尖沙咀東海商業中心地下G1及G2號舖，建築面積約1,814方呎，減價500萬元，以6,450萬元翻拍，呎價約35,557元。據了解，該舖原業主為連鎖餅店，現時租金收入約18萬元。

另一項為觀塘開聯工業中心地下6C號及6D號，面積約10,781方呎，推拍價7,800萬元，呎價約7,235元。