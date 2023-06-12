二手淡靜：10大屋苑兩日開３單 第一城賣445萬今年低

二手市場氣氛積弱，上車指標屋苑沙田第一城有兩房單位減至約445萬元易手，料為屋苑今年低位。同時，10大二手屋苑過去兩日僅錄3宗買賣，按周同期再少約25%，連續6周成交錄個位數。

美聯翁凱傑表示，上述屋苑的44座低層F室，實用面積約284方呎，望東南，於去年10月以約490萬元放盤，隨着今年初市況回暖，曾將放售價上調至約520萬元，其後又調低至約465萬元，經議價後，最終再減價20萬元成交，呎價約15,669元。據悉，撇除內部轉讓及另類物業後，是次成交價料為屋苑今年最平，原業主持貨約10年帳面獲利約113萬元，單位期內升值約34%。

同區亦錄「3球」成交，該行陳少鴻指，翠華花園C座中層5室兩房銀主盤，實用面積約280方呎，原先開價約450萬元放售，劈價約75萬元後，以約375萬元成交，呎價約13,393元，減幅約16.7%。

8屋苑捧蛋 5周首見 另方面，中原指，過去兩日10大二手屋苑交投已連挫兩周，只得將軍澳新都城及沙田第一城錄成交，其餘8個都「捧蛋」，包括鰂魚涌太古城及康怡花園、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨、茶果嶺麗港城、紅磡黃埔花園、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園，為5周同期首見。

該公司亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，由於經濟表現不穩定，對樓市構成影響，加上近期市場焦點集中在新盤，以及美國今周議息，使市場觀望氣氛濃厚，令二手交投維持低位徘徊。