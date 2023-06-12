包括13個連平台單位

新地代理總經理陳漢麟稱，NOVO LAND第2A期價單3號包括13伙開放式戶、16伙一房戶、118伙兩房戶及15伙三房戶，折實價336.09萬至918.08萬元，折實呎價12,830至16,580元，當中有13伙屬連平台特色戶，屬首度推出。按定價計，該批單位市值逾11億元。項目昨起收票，短期內會公布次輪銷售安排，最快周末作新一輪銷售。