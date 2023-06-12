產經

屯門新盤趁熱加推

雷霆（左）稱，NOVO LAND第2A期首輪銷情延續項目過往佳績。右為陳漢麟。 雷霆（左）稱，NOVO LAND第2A期首輪銷情延續項目過往佳績。右為陳漢麟。
雷霆（左）稱，NOVO LAND第2A期首輪銷情延續項目過往佳績。右為陳漢麟。
NOVO LAND 2A期首輪售罄 新價單涉162伙
焦點新盤打鐵趁熱加推，部署下一輪銷售，新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第2A期於剛過去周六首輪銷售即日沽清188伙，吸金逾11.3億元後，隨即於昨日加推價單3號，涉及162伙。
新地副董事總經理雷霆表示，價單3號折實平均呎價約14,323元，新一批單位囊括高層及特色戶，屬原價加推，集團部署於第三季推出港鐵元朗站The YOHO Hub第C期、天水圍輕鐵天榮站上蓋項目及啟德天璽‧海。
包括13個連平台單位
新地代理總經理陳漢麟稱，NOVO LAND第2A期價單3號包括13伙開放式戶、16伙一房戶、118伙兩房戶及15伙三房戶，折實價336.09萬至918.08萬元，折實呎價12,830至16,580元，當中有13伙屬連平台特色戶，屬首度推出。按定價計，該批單位市值逾11億元。項目昨起收票，短期內會公布次輪銷售安排，最快周末作新一輪銷售。
同系大埔白石角University Hill第2B期月內暫錄約14伙成交，最新售出優景閣第2座15樓A3室一房戶，實用面積289方呎，成交價589.68萬元，呎價約20,404元。
新盤周末210刁飆11倍 兩個半月最多
受大型銷售活動帶動，一手市場於過去兩天共錄約210宗成交，較對上一周同期約17宗，大幅增加約11倍，為4月初以來的10周同期最多。
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列項目，兩日沽4伙，套現逾8,407萬元。其中，維港滙II的6座23樓A室以1,988萬元沽出，成交呎價約25,038元。
雨後單日錄4成交
新界餘貨盤方面，星星地產的元朗雨後於上周六連錄4宗成交，成交價440.94萬至730.78萬元，吸金逾2,300萬元。
該公司主席及首席執行官陳文輝稱，最新成交包括12樓A室，為實用面積454方呎兩房單位，以730.78萬元售出，成交呎價約16,096元。
此外，恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，以944.69萬元沽出E座8樓3室三房戶，以實用面積672方呎計，呎價約14,058元。遠東發展(00035)的沙頭角尚澄以578.21萬元售出1座2樓E室兩房單位，呎價約11,056元。
陳文輝稱，雨後最新沽出的4伙單位涵蓋開放式至兩房戶。陳文輝稱，雨後最新沽出的4伙單位涵蓋開放式至兩房戶。
陳文輝稱，雨後最新沽出的4伙單位涵蓋開放式至兩房戶。
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