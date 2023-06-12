簡訊一覽
●茂宸集團(00273)公布，摩根大通前高層夏輝（Hui Xia）的基金公司提私有化，每股作價0.0338元，較停牌前收市價0.028元溢價約20.7%，但較去年底每股綜合資產淨值約0.0862元折讓約60.8%。夏輝並無茂宸持股，料斥資最高約14.99億元。茂宸今日復牌。
●維亞生物(01873)向弘暉基金及淡馬錫發行總額為4.7億元的可換股債券，初步換股價每股兩元，較上周五收市價溢價5.26%；若悉數轉換，換股股份為2.35億股，佔擴大後股本約10.83%；這次發債所得款項淨額約4.43億元，將悉數用於實施企業內部重組。另外，維亞全資子企維亞上海讓弘暉和淡馬錫入股共24.21%，所得款項淨額約10.58億元人民幣，以贖回一筆可換股債券。
●易居企業(02048)公布，2023年到期的7.6厘優先票據於6月10日到期，由於公司當日未能償還該票據，構成違約，該票據今日會從聯交所除牌。
●加密貨幣交易平台幣安被美國證券交易委員會（SEC）起訴後，旗下不在起訴名單上的幣安交易平台（Binance.com）更新了《服務條款》，若已下架幣種沒有提領，平台有權為用戶轉換成其他資產，而此前的《服務條款》並未提及已下架資產的處理事宜。
●尚未有盈利的生物科技公司友芝友生物製藥第二度向聯交所遞交上市申請，2022年虧損擴大27.16%至1.88億元人民幣。
●內媒報道，華為近期上調今年手機出貨量目標1,000萬部至4,000萬部，即較去年增42.85%。
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