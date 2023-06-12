●加密貨幣交易平台幣安被美國證券交易委員會（SEC）起訴後，旗下不在起訴名單上的幣安交易平台（Binance.com）更新了《服務條款》，若已下架幣種沒有提領，平台有權為用戶轉換成其他資產，而此前的《服務條款》並未提及已下架資產的處理事宜。