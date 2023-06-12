IMF憂日央行收水震散全球市

日本亟待重整的豈止半導體產業，更重要是央行那全球最激進的寬鬆貨幣政策，直教外國看倌膽戰心驚，其中包括國際貨幣基金組織（IMF）亞洲及太平洋部主任斯里尼瓦桑。

斯里尼瓦桑關注日央行「收水」期間日本國債孳息率會進一步上升，足以在全球金融市場翻波，事關日本投資者擁有大量海外債券資產，一旦他們調倉，或會觸發全球孳息率上升，並使一些國家會面臨資本流出。提出類似警告的還有內地投資銀行中金公司。

不過，日本股市近日一片好景，財務省數據顯示，股票及基金截至6月3日止一周再錄得6,109億日圓外資淨買入，強勢延續10周，本年累計達到4.43萬億日圓（約2,493.33億港元），除了股神巴菲特的「明星效應」及其後跟風外，中信里昂分析師釜井毅生認為，海外投資者看好日股的原因是日本幣策邁向正常化。

圓匯貶值 日企經營添壓 日圓貶值會推高日本上市公司海外業務的列帳業績，其帶來的經營壓力也是有目共睹。以JR東日本、JR東海和JR西日本為例，即使受惠交通需求復甦，仍指引本財政年度經營溢利只有疫情前約六成，跟日圓貶值會加重能源成本負擔不無關係。摩根大通直言，業績要改善，票價不漲不行。

事實上，證券界已經開始為日本進入通脹年代作準備。美銀證券首席日本股票策略師圷正嗣表示，日本之後仍會維持一定程度通脹，理由是結構性的勞動力短缺，早前創30年新高的「春鬥」（勞資談判）加薪幅度不會是一次性現象。

野村睇好自動化概念股 若他的想法得到證實，可以想像，一眾企業不得不扭盡六壬降低人工成本。野村證券首席股票策略師池田雄之輔今年心水的板塊，除了食品和醫療保健外，就是自動化概念股。工業機械人大廠安川電機（Yaskawa）和發那科（Fanuc）今年截至上周五為止分別累升逾51%及27%，跑贏同期累升約23%的日經指數，後者上季亦見機械人訂單創新高。

不過，短期而言，他們也難免受累全球經濟失速，其中發那科已預告截至明年3月底止本財年的收入和純利會分別倒退3.8%及19.63%。社長山口賢治期望，比機械人賺錢的工業自動化（FA，設備大腦）分部的訂單上季已經見底。