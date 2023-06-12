匯立望新投資產品推升盈利能力

虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）去年推出智能理財顧問服務「GoWealth」後，近日再推出自選基金服務，進一步擴展其財富管理業務。該行行政總裁李家達表示，有信心新產品帶動下半年費用收入增速加快。

李家達表示，首階段該服務提供約20個投資主題，包括人工智能（Al）科技、醫療科學等，主題將按市況調整。他說，目前貨架提供約50隻基金產品，目標並非成為一個「基金超市」，而是希望先為顧客做好基金篩選工作。有別於市場現有按交易金額逐次收費的佣金模式，據介紹，該行推出的自選基金服務採用月費模式，對客戶自選基金總額收取劃一月費0.08%，即日起至8月4日期間豁免有關月費。

WeLab香港貸款業務增63% 問及新產品能否加快該行收支平衡，李家達認為，新產品有助增強銀行盈利能力，但加快多久還視乎市場反應。李氏此前曾提出2024年轉虧為盈的目標，他謂現時仍積極朝着該目標進發。去年7月中旬推出的GoWealth方面，李透露，目前WeLab Bank已有約四分之一活躍客戶使用GoWealth，今年首季客戶平均投資額比起去年第四季增長約56%。

至於母公司WeLab集團的行政總裁龍沛智分享，已透過合作夥伴嘗試把財富管理策略在內地市場展開，目前還在測試階段，他相信貸款及投資理財將會是集團未來重要成長方向。他亦表示，今年首季WeLab香港（即WeLend及WeLab Bank）整體貸款業務按年上升63%。李補充，在現時環境下市場貸款拖欠率微微向上，但是WeLab Bank表現比市場好，並預期今年貸款錄健康增長。

或下月推印尼數碼銀行服務 另外，WeLab集團去年9月宣布與印尼公司Astra Financial牽頭之財團，完成收購印尼的雅加達服務銀行（BJJ）後，龍沛智預告將於未來一至兩個月推出數碼銀行服務，暫仍透過「BJJ」品牌推出。

他指年輕人仍是集團的目標客群，由於印尼滲透率較低，業務策略乃幫助更多年輕人開戶，做法有別於香港市場專注貸款等業務。