德國拒Intel要求額外補貼建廠

歐洲正在推進的半導體產業發展計劃遇上阻滯，有意落戶德國建設工廠的美國老牌半導體公司英特爾（Intel）要求政府加碼援助，惟遭到拒絕。德國財政部長林德納（Christian Lindner）表示，預算中沒有資金來滿足英特爾提出將補貼增加至100億歐元（約843.07億港元）的要求，為該項目能否落實增添變數。

英特爾打算在德國首都柏林附近的馬格德堡（Magdeburg），建設一座晶圓廠。據報道，該公司原先尋求德國政府68億歐元的津貼，惟現在將要求提高到100億歐元，理由是能源和建築成本上漲。林德納接受外媒訪問時稱，他反對增加補貼金額，又謂「預算中沒有更多可用資金」。

對於有意見指出，德國政府可以為英特爾提供廉價電力供應，林德納則稱「有幾個選項正在考慮中」，惟政府尚未形成共識，只不過就補貼預算而言「已經達到極限」。英特爾方面則未有評論德國政府的言論，僅表示「正在與政府合作研究如何縮小成本差距」。

聞泰NWF股權傳有10潛在買家 另邊廂，英國政府此前以國家安全為由要求中國聞泰科技旗下安世半導體，出售其於2021年收購的Newport Wafer Fab（NWF，現稱Nexperia Newport Limited）至少86%股權，換言之其持股不得多於14%。外媒引述消息指，有至少10位潛在買家有意接手NWF的股權，當中包括晶片巨頭意法半導體、格芯（GlobalFoundries）等。另外，NWF前董事長納爾遜（Drew Nelson）據報亦有意奪回公司控制權，正與一家投資公司合作試圖買回股份。