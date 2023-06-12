施羅德：可持續生活需投放千萬億

Alex Monk預料，下半年以至後續時間能源價格或再次上漲。

去年開始的俄烏戰爭引爆全球能源危機，惟各國仍力爭2050年前實現「碳中和」，因此相關資源投資範疇備受注視，且聚焦能源、食品等轉型過程何去何從。施羅德投資環球資源股票投資組合經理Alex Monk直言，「歐洲慶幸去年渡過了一個非常溫暖的冬天」，能源價格短期雖則有所緩和，惟一旦需求又再升溫或供應短缺再出現，料今年下半年以至後續時間，能源價格有機會再次上漲，所以要討論有何方法生產更多能源，實踐可持續生活。

清潔能源股重返合理估值 Monk預期，全球於未來30年，需要分別投放100萬億美元（約780萬億港元）及30萬億美元（約234萬億港元）在能源及水系統，同時要生產多70%的食物和水，並減少三分之二碳排放，所以施羅德認為，在能源系統方面，相關機制必須經歷電力脫碳、能源電氣化、提高消費效率3大結構性轉變。

板塊前景方面，他指，由於早兩年市場曾出現清潔能源泡沫，估值當時一度升至過高水平，惟現時已回落至合理區間。被問到聯儲局加息會否影響旗下新能源基金的投資表現，他稱，加息不會破壞相關投資主題，而且觀乎去年能源價格飆升幅度遠較聯儲局加息力度厲害，對具現金流強勁、定價及盈利能力高的企業有信心。

Monk又指，近年不少食品公司受惠高通脹，而隨着全球民眾對攝取蛋白質需求日益上升，相信在再生農業領域同樣有變化，人工智能（AI）正正是令務農業更具可持續性的方法之一。此外，他認為，素肉、培植肉等產品，且不少牧場正利用有機海藻肥作為飼料，都有助締造可持續生活。