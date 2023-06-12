Aemetis兩年後啟動SAF供應

Aemetis今年股價走勢

估2027年相關盈利逾10億 國泰去年承諾2030年前航班10%燃料是SAF，並向Aemetis採購3,800萬美制加侖SAF，2025年起7年內於三藩市國際機場交付。2025年正是Aemetis的SAF元年，年產量4,269.72萬美制加侖，預計相關收入（連同可再生柴油）為3.48億美元，盈利5,940萬美元，2027年的產量飆至8,469.82萬加侖（約27.51萬噸），預計相關收入和盈利分別攀升至7億美元（約54.6億港元）及1.41億美元（約10.9億港元）。

業務似怡斯萊的Aemetis去年收入2.56億美元，88.96%來自「加州乙醇」（大部分是廢木內纖維糖分生產的車用乙醇燃料），10.95%來自「印度生物燃料」（幾乎全是向印度和歐洲銷售地溝油或動物脂肪製燃料），其餘是「加州牧牛可再生天然氣」，收集並淨化牛隻排放的甲烷（天然氣）。

地溝油吸金力到底如何？「印度生物燃料」去年收入飆逾39倍，扭虧為盈，原因是奪得印度政府合約，銷量1.77萬噸，均價漲49.02%至每噸1,526美元，毛利率29.42%，預期今年相關收入再飆3.23倍至1.19億美元，2027年達4.23億美元。

8年蝕25億 股價波動 不過，Aemetis股價上市以來大起大跌，過去8年業績均「見紅」，累蝕逾3.3億美元（約25.7億港元），上季收入連銷售成本都追不上，地溝油燃料業務的毛利率也變負。「加州乙醇」去年也是負毛利率，原因是玉米及天然氣價格暴漲，上季更因應天然氣價格極端波動乾脆休業，進行節能上的升級改造。該企預期明年才扭虧，2027年收入及純利分別升至20.17億美元及4.95億美元。