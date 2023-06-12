華上月零售料增13.9% 減MLF機會微

內地本周四將有一系列5月份經濟數據出爐，尤為矚目者莫過於折射出國民經濟信心強弱的社會消費品零售總額，市場估計會按年增長13.9%，即按月增長約9.4%。券商對中期借貸便利（MLF）息率會否下調意見分歧，一派認為並非對症下藥，所以無必要減。

內銀再度下調存款利率增強市場對減MLF利息的預期。不過，申萬宏源認為出手機會較低，以國民買樓信心仍不穩定，減MLF利率對地產銷售乃至實體經濟的刺激效果恐怕有限，況且現在人民幣匯率尚未完全穩定，下調MLF和貸款利率或觸發短期資金外流，加劇貶值壓力，所以不是好時機。

中金估內銀盈利見底 中金亦指，新發放對公貸款和按揭貸款之利率，經已降至歷史最低，融資成本不是經濟的「核心矛盾」，更重要是以財政、基建和房地產政策穩定市場預期，而且本輪減存息旨在降低銀行負債成本，下調MLF必要性不高，但不排除銀行負債成本下調推動貸款市場報價利率（LPR）下調5至10點子。同時看好內銀長期盈利下行周期見底，推動估值再向上重估，推薦國有大行。

然而，申萬宏源指，迄今存息的下調幅度尚未看齊5年期LPR的減幅，對銀行淨息差改善有限，但隨着居民收入持續改善等，仍預期消費尤其非必需品部分的復甦可望下季啟動，連同中美息差收窄令人民幣兌每美元年底重返6.9至7範圍。