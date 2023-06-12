外資行參與A股IPO集資僅1% 14年新低

外資投行參與A股集資額佔比

中資起錨！外資投行在內地新股上市參與度降至2009年以來低位，今年僅參與集資額2.97億美元的新股活動，佔比只得1.2%，反映外資投行在內地的金融體系難以「搵食」。

今年A股新股市場暢旺，據報合共錄得109宗新股上市，集資額達260億美元，惟當中並無美資投行參與，而外資投行僅得瑞信及德意志銀行任帳簿管理人。回看2019年情況，外資投行仍活躍於A股新股活動，以集資額計，參與上海及深圳的新股項目約五分之一，其後逐年減少。

外媒引述亞洲一家全球性銀行高級管理層指，上海幾乎每周都有價值數十億美元的新股上市活動，雖然國際投行在內地有在岸企業，但承銷有關股份的投行幾乎全是中資投行，情況令人驚訝，認為有需要採取措施扭轉現況，否則應停掉該業務，以及終止分配資源。

事實上，中美關係近年愈趨緊張或是原因之一。獨立分析師兼中國金融專家Fraser Howie形容，這是後新冠疫情、冷戰時期的世界，對上市公司而言，沒有外資投行，只有中資投行參與新股上市可能更為容易。

另邊廂，瑞銀與瑞士政府於上周五正式簽署協議，根據協議，瑞銀將首先承擔收購瑞信的50億瑞士法郎損失，若有更多虧損，瑞士政府將承擔隨後的90億瑞士法郎。有關協議為今次收購掃清主要障礙，瑞銀行政總裁埃爾莫蒂出席活動表示，交易完成日期將不會有變。換言之，瑞銀將於周一完成以30億瑞士法郎，收購陷入財務危機的瑞信。