俄外貿銀行：美元霸主地位將結束

遭美國制裁的俄羅斯外貿銀行（VTB）行政總裁科斯廷（Andrei Kostin）表示，隨着人民幣崛起，加上西方勢力試圖讓俄羅斯屈服的舉動失敗，將會導致美元地位衰落，直言「美元主導的漫長歷史時代即將結束」。他又認為，中國是時候逐步取消對貨幣匯率的管制，又透露VTB正在討論與第三國的結算中使用人民幣。

科斯廷表示，世界經濟正面臨翻天覆地的變化，在中國成為全球頂級經濟大國的同時，全球化也正受破壞。美國和歐盟將因凍結數千億美元的俄羅斯主權資產而蒙受損失。

籲華取消人幣兌換限制 他指出，許多國家正轉向使用其他貨幣結算支付，而中國正朝着取消貨幣方向發展限制。他說︰「中國明白，如果人民幣維持兌換限制，將無法成為世界第一大經濟體」，又指中國將其外匯儲備用於投資美國國債是危險做法。

對於西方的制裁打壓，他表示「制裁很糟糕，我們當然會因此受苦，但經濟已經適應了」，預計未來制裁力度會進一步加強，但俄經濟不會被西方所破壞。在這之前，國際貨幣基金組織（IMF）已在4月將今年俄羅斯經濟增長預測，從0.3%上調至0.7%。被問到俄是否會保持自由經濟時，他說：「我非常希望如此。」

另邊廂，本港財金官員稱，近年地緣政治日趨複雜，美國近月銀行業動盪、政府長期受債務問題困擾，以至肆意凍結甚至沒收其他國家的資產，均損害國際社會對美元的信心。香港要不斷提升離岸人民幣業務市場的豐富度和便利度，除有助人民幣國際化，也符合近年因國際政經格局變化引發的需要。

他指，在可見的將來，國際上對使用人民幣的需求只會不斷增加，提供更豐富、更具深度的市場產品，以及深化互聯互通機制，打造更蓬勃的離岸人民幣生態圈，讓香港在人民幣國際化這盤大棋局中發揮獨特的「棋眼」作用，貢獻國家發展。