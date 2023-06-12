聯儲今周維持息率不變呼聲高 道富：通脹續緩 年底前或下調

Michele Barlow預計，美國加息周期或已結束。

美國聯儲局將於香港時間本周四凌晨公布議息結果，市場多數預估當局將按兵不動。道富環球投資管理亞太區投資策略與研究主管Michele Barlow預計，美國加息周期或已結束，今年底前甚至有機會減息半厘，部分原因是通脹壓力將繼續緩解，至明年底應該回落至約2%水平。

美企估值高 睇好歐股 加拿大央行因應4月當地通脹超預期而重新加息，市場預期美國周二公布5月扣除食品及能源後的核心消費物價指數（CPI）按年升5.2%，漲幅比4月回落0.3個百分點。

Barlow表示，對於聯儲局在5月經歷銀行危機後仍選擇加息「感到有些意外」，聯儲局的貨幣政策已比正常更緊縮。一些導致通脹升溫的因素，如供需失衡等已有改善，加上去年6月的比較基數較高，預期通脹之後會進一步回落，而且經濟增速減弱，聯儲局今年底前很有可能減息，也許是在「11月、12月各減息0.25厘，或者在12月一次過減息0.5厘」。

不過，她提醒，就算聯儲局開始減息，股市未必立刻有正面反應，因剛啟動減息周期時，經濟表現通常較差，或要等到市場對增長前景重拾信心。整體而言，道富對環球股票的看法為「審慎樂觀」。目前來看，美國大型企業的估值顯著高於其歷史水平，相比下其他市場多與歷史水平相近。衡量估值及盈利增長等因素，較看好非美國股票，特別是歐洲股票。

料債優於股 黃金看升 就不同資產的配置而言，道富認為固定收益的表現比股票「更具優勢」，特別是債券孳息率已經升了很多。考慮到未來利率走勢預測等因素，Barlow看好「中期（以10年為標準）」的美國國債，信用債（Credits）則較為審慎，偏好質素較佳的投資級別債券，多過俗稱「垃圾債」的高收益債券。

其他「超配」的資產類別，還包括現金，原因是當前現金存款亦能產生5厘以上利息，「看起來非常具吸引力」。不過，據道富估算，美元匯率較合理的「公允價值」高出了約兩成。現時美元相對其他貨幣的利率優勢，基本上與2018時持平，但估值卻變得更貴。她認為，美元正從牛市逐漸轉移至熊市，但這種變化會伴隨一些起伏波動。此外，黃金亦獲道富唱好，除了可作為「避風港」外，美元走弱也會利好黃金。

道富對全球經濟增長預測 本周環球財金焦點