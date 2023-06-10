宏觀剖析：印度趨「鴿」 或下調通脹預測

對於印度經濟前景，預期2024財政年度的實際國內生產總值（GDP）按年增長5.9%，整體通脹預測由之前5.1%下調至按年上升4.9%，基本預測認為印度儲備銀行將長時間維持利率不變，央行言論可能在6月變得更「鴿」派。

印尼內需增長有加速空間 雖然印度最近數據較弱，但今年第一季的整體經濟活動比預期好，城市消費比預期更具韌性，因為線下相關的服務行業，如旅遊的積壓需求仍在復甦。通脹數據可能使貨幣政策委員會成員趨向「鴿」派，印度儲備銀行可能會在6月的政策會議下調通脹預測20至30點子，低於5%的通脹預測以及核心消費品通脹急劇下降，或會開始紓緩市場對核心通脹高企的擔憂。

印尼方面，金屬出口能力增強緩衝全球經濟放緩的影響，需求帶動的通脹壓力可控，美國利率或將見頂，且印尼通脹率回落到按年增長3%後，料印尼央行在第三季末有機會降息。隨着通脹升勢減慢，未來幾季的內需增長仍有加速空間，主要因為外遊和旅遊業在第二季和第三季正常化，以及在第四季受惠選舉活動開支。貨品和服務的通縮趨勢持續。由於高基數效應，花旗預計整體通脹將由目前按年增長4%下降至9月的3%。花旗繼續預計央行在2023年9月下調7天逆回購利率，利率在2024年1月達到4.75厘。

星洲料難再收緊幣策 新加坡非石油出口和其他疲弱數據出現見底趨勢，花旗繼續預期經濟在2023年上半年能避免出現技術性衰退。非石油相關進口增長達17.8%或反映製造商正在補貨，可能預視需求見底，與未來6個月製造業的改善預期一致。儘管新加坡人力部的展望較謹慎，但其對招聘和工資增長的調查證實新加坡金管局較不鴿派的預期，包括反映充分就業，工資增長放緩但仍高於歷史平均值。由於新加坡金管局估計早期緊縮政策的效果仍有三分之一正傳至實體經濟中，花旗預期新加坡金管局現階段難進一步收緊政策。

馬來西亞首季GDP放緩程度較預期小。馬來西亞央行似乎對整體增長韌性具信心，因為遊客持續恢復，對中國遊客繼續復甦的期望仍有增強空間。勞動力市場持續復甦帶動消費，隨着第一季GDP反彈，花旗預期政策制訂者對經濟放緩程度的減少更有信心。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪