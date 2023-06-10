市場焦點：掌握經濟周期 挑選合適債券

固定收益投資者過去10年經歷低利率時期。各央行或將維持較高利率，以應對持續高企的通脹水平。在此新環境下，企業債券可望於投資組合中發揮利好作用。投資者不妨考慮在經濟周期的不同階段中運用各類型的債券組合。

經濟周期分4個階段，在擴張階段，生產力較高，經濟快速增長有利企業。盈利上升使資產負債表有所改善，因此企業拖欠債務的情況較少。但在擴張周期接近尾聲時，貨幣供應量增加導致通脹回升。由於產量較高，市場對原材料及能源的需求亦相應增加。大宗商品、黃金的表現通常不俗，在擴張階段結束時，短期信用債於投資組合中更能發揮作用。

經濟放緩吼政府債券 一旦增長達到頂峰，經濟將逐步放緩。通脹持續上升使企業開始看緊支出。增長動力轉趨負面，商業環境轉弱，盈利下降，不少企業開始拖欠債務，而政府債券及投資級別債券則在此環境下發揮良好表現。

此後，經濟走向通縮，增長於此階段持續放緩，最終陷入負增長。就業率下滑，物價停滯不前，違約率將觸底及反彈。各央行為遏制通脹而採取的措施開始見效，導致通脹下降。投資級別的企業均順利渡過經濟衰退，而在此階段接近結束時，由於積極利好因素推動經濟增長重啟，高收益債券市場亦將出現更多投資機會。隨着通脹回到目標水平，各央行將開始放寬貨幣政策，從而使利率下降。高收益債券表現對商業環境較為敏感，通常會在此階段持續有良好表現。

總括而言，每個經濟環境中均有贏家和輸家，而所有市場並不會在同一時間處於同一經濟周期階段，因此採取主動型投資策略尤其重要。

施羅德投資