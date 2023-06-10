專家點評：雲服務減價戰有助推動產業

內地雲業務以價換量的時代正式來臨。雲端市場的競爭正在加劇，除了傳統的雲服務供應商之外，有不少國營電訊營運商也開始進入雲市場，而後者的市場佔有率亦在不斷提升中，故對科企來說，必須通過減價以吸引客戶、響應競爭才可找到生存空間。雖然競爭會導致行業利潤收縮，不過站於國策而言，更低價的雲服務將有利內地加速發展人工智能（AI）。減價戰亦有助推動產業進一步從傳統IT轉向雲端運算；而消費者將得益於更普及使用雲端。

事實上，以目前營運及技術而言，各商家的基建等固定成本已整體完成，故以客量攤分成本有正面作用。減價可吸引新客戶或加大現在客戶使用量均有利收入。

騰訊雲亦明言，公司會通過技術創新、供應鏈整合等不斷打造高性價比核心產品，以及通過價格調整進一步向用戶釋放技術紅利。

市場普及勢更易吸生意 總括而言，投資者當看到「減價戰」必然會聯想到惡性競爭，商家總兩敗俱傷，以平價招徠會蠶食利潤。不過，在科網或電訊企業而言，提供雲服務的投資及營運，不似傳統行業要將貨就價或嚴控成本。若雲服務可推廣至普及市場，面對藍海市場，或更易吸納新生意。

意博資本亞洲管理合夥人 鄧聲興（作者為註冊持牌人士，未持有上述股份）