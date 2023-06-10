炒風絕迹：額外印花稅收上月創新低

額外印花稅稅款勁縮

香港樓市炒風不再，短炒賣樓需付的額外印花稅款創歷來最低。根據稅務局資料，5月該稅項涉及金額僅約219.3萬元，屬2010年11月實施後最低，按月跌約55.7%，牽涉僅7宗住宅成交，按月亦少6宗。

資料又顯示，上月全港物業辣招稅收共約7.49億元，按月跌約2%，已連跌兩個月，涉及物業成交共215宗，較4月的280宗下挫約23.2%。

買家印花稅交投縮兩成 而自通關以來，非本地買家數量不升反跌，該類買家入市需付的買家印花稅，5月只錄57宗相關成交，較4月減少近兩成，並連跌兩個月，涉及稅款同期都跌約2.7%至逾2.56億元。今年首5個月則暫錄315宗需付該稅項的成交，較去年同期363宗，亦下跌約13.2%。

此外，上月錄得的15%新住宅從價印花稅額合共逾4.89億元，較4月錄得約4.95億元，回落約1%，期內涉及住宅成交共150宗，按月少46宗或約23.5%。5月則錄得一宗非住宅物業雙倍從價印花稅追收個案。