Seasons Bay 2期2194萬沽兩單位

同系的大埔白石角University Hill第2B期，錄月內第12宗成交，以753.8萬元招標售出優景閣第3座的地下B2室兩房連花園特色戶，呎價約19,579元。該集團的屯門兆康NOVO LAND第2A期，今日首輪發售188伙，折實價由334.73萬元起。

晉環撻訂戶平3%重售

港島個別一手樓盤做價回落，路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，昨以2,354.2萬元重新售出早前終止交易的三房戶，為2A座15樓A室，實用面積766方呎，呎價約30,734元。單位曾於2021年5月以2,440.3萬元售出，惟交易於周一告吹，最新成交價較兩年前低約3.5%或86.1萬元。