Seasons Bay 2期2194萬沽兩單位
大型銷售活動前夕，昨日一手市場錄得至少15宗交投。新鴻基地產(00016)旗下住宅項目招標賣出3伙特色戶。天水圍Wetland Seasons Bay第2期合共以2,194萬元沽出兩伙別墅單位，其中，別墅RV2的2樓A室四房戶，實用面積795方呎，成交價1,126萬元，呎價約14,164元。該盤同日加推兩伙別墅單位於下周二起招標發售，均屬實用面積795方呎的四房戶。
同系的大埔白石角University Hill第2B期，錄月內第12宗成交，以753.8萬元招標售出優景閣第3座的地下B2室兩房連花園特色戶，呎價約19,579元。該集團的屯門兆康NOVO LAND第2A期，今日首輪發售188伙，折實價由334.73萬元起。
晉環撻訂戶平3%重售
港島個別一手樓盤做價回落，路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，昨以2,354.2萬元重新售出早前終止交易的三房戶，為2A座15樓A室，實用面積766方呎，呎價約30,734元。單位曾於2021年5月以2,440.3萬元售出，惟交易於周一告吹，最新成交價較兩年前低約3.5%或86.1萬元。
佳明集團控股(01271)營業及市務總經理馮倩平指，青衣明翹匯1座11樓D室，實用面積586方呎，套三房連開放式廚房間隔，以1,000萬元成交，呎價約17,065元。
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