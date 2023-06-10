二手樓價連跌兩周 港島屋苑湧現損手

丹拿花園

二手樓價展開新一波跌浪，反映主要二手屋苑價格走勢的地產代理行樓價指數，連跌兩周累挫約0.65%。樓價回落，近日港島多個屋苑湧現損手成交個案。

中原城市領先指數最新報166.82點，按周跌約0.04%，今年仍累升約6.41%。同期大型屋苑及中小型單位樓價指數，按周亦挫約0.15%及約0.1%，兩指數同時連跌兩周，分別累挫約0.89%及約0.74%。

丹拿花園4個月跌價6% 分區方面，4區指數兩跌兩升，新界東按周跌約0.47%至180.12點，九龍同期亦下挫約0.36%，連跌兩周共約2.28%至161.24點。相反，港島及新界西分別錄約0.08%及約0.13%升幅。

部分業主寧願蝕使費出貨。世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角丹拿花園3座高層H室三房戶，實用面積約665方呎，1月叫價1,038萬元，減價至958萬元成交，呎價約14,406元，較4個月前同類型單位低約6%。原業主2015年12月購入，帳面只賺11.2萬元，扣除成本料蝕讓。

啟豐園劈124萬易手 中原陳凱超稱，西灣河鯉景灣觀海閣中層E室海景戶，實用面積約527方呎，放盤不足一個月，獲用家以1,025萬元承接，呎價約19,450元。原業主2020年以1,000萬元購入後作裝修，帳面僅升值25萬元。該物業料需蝕使費。

屯門新盤打擊同區二手樓市。該行陳智生稱，屯門啟豐園2座高層B室海景戶，於去年放盤，累減124萬元，獲同區上車客以526萬元購入，呎價約12,829元。

此外，啟德二手市現銀主盤。市場消息稱，嘉峯匯1B座同類放盤，現叫價1,000萬元，較約3年前購入價帳面低逾50萬元。

二手樓價指數走勢