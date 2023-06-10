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●瑞銀與瑞士政府達成協議，獲當局同意承擔收購瑞信所帶來的損失，上限90億瑞郎（約782.96億港元）。另外，據報瑞信被瑞銀收購後想出售中國的證券經紀業務，花旗曾表現出有興趣接手，但最終放棄。
●下周一掛牌的科笛集團(02487)以21.85元定價，低過招股價範圍的中間值，香港公開發售部分超額認購0.41倍，一手中籤率為100%。科笛在耀才交易場的暗盤價沒升跌，輝立則低收1.6%。
●世茂集團(00813)5月錄得合約銷售額約40.1億元（人民幣‧下同），按年跌34.36%；首5個月累計約238.6億元，按年跌30.35%。
●富力地產(02777)5月總銷售收入約15.4億元（人民幣‧下同），按年跌62.25%；首5個月累計約105.6億元，按年跌51.62%。
●華潤置地(01109)5月總合約銷售金額約313億元（人民幣‧下同），按年增加54.1%；首5個月累計約1,433.3億元，按年增加76.2%。
●龍湖集團(00960)5月歸屬股東權的合約銷售金額為94.1億元人民幣，按年增長3.86%。
●位元堂(00897)發盈喜，預告截至今年3月底止財政年度將錄得股東應佔虧損不高於3,500萬元，按年收窄最少近68%，原因包括藥品及保健食品的毛利增加，以及投資物業和金融資產的公平值虧損減少。
●美捷滙控股(01389)發盈警，預期今年3月31日止年度除稅後虧損約1,500萬至1,900萬元，按年擴大72.41至118.39%，主要由於新冠疫情下消費者信心疲弱，導致銷售額及毛利下降。
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