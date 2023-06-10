郭富城理財靠數據分析 適時調整策略

現代社會被視為成功男士者，離不開擁有才能與財富。排除「靠父幹」，祖輩「剩落大把」的二世祖，憑着個人能力白手興家的男士，在懂得賺錢之同時，善於投資理財籌劃未來生活，錢搵錢，乃未步入老年已可以輕鬆「游上岸」退休的關鍵原因之一。

好似上世紀90年代在香港樂壇紅極一時的「四大天王」，4位「天王」在歌唱事業成功之外，也各自組織家庭，並已為人父，是不折不扣的成功男士。曾以真實個案為本地大型銀行的理財服務作宣傳的郭富城（Aaron），就是事業成功與理財致富的典範。

在舞台下，熱愛賽車的Aaron，據報擁有三十多架名車，幾乎都是限量版，除了是對工作付出的成果之外，也與他的理財眼光有關。Aaron認為，為了要勝出比賽，賽前和比賽期間的數據分析是非常重要，就好像他的理財之道，也離不開與賽車的準備一樣，每一次的投資同樣會以精準的數據分析，適時調整策略和管理風險，才能有效地管理甚至創造財富。

可尋理財顧問提供協助 可見，作為父親識得搵錢固然重要，但識得善用儲蓄理財以累積更多財富，早日達成人生目標同樣重要。若沒有時間親自研究並進行數據分析，可尋找合適的理財顧問提供專業協助，反正就是在滿足家庭日常開支之外，能善用財政資源，爭取早日實現財富目標。

適逢父親節快來臨，祝願各位父親大人都有幸福家庭，事業、理財致富之路順利成功！