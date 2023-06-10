做「富爸爸」先培養3大特質

作為一家之主，想透過勤力工作、善用資本理財致富，為家庭謀幸福，成為不折不扣的「富爸爸」，至少要培養以下3大特質。

1.重視投資 認真增值 有些人雖然勤力賺錢、努力儲蓄，但僅懂得慳儉，不相信投資，也不肯花時間學習投資，資本無法滾存增值生息，個人財富累積緩慢；部分人能賺錢，但過於着重消費，要用好、住好、食好，物質生活豐富，卻剩不了錢，這兩者都難以「升呢」做富人！

要做一個富爸爸，除了清楚收入及支出外，還會做好財務分配，並認真專心投資，以善用資本增加現金流及為財富增值；再以投資回報來進行消費。

2.非僅為金錢而工作 富人熱愛工作，不僅因為工作的金錢回報，也因為透過應付不同挑戰性的工作來成長和增值，甚至為學習而工作，以拓闊視野，提升商業觸覺，為未來創造價值。想做富爸爸，可以嘗試改變對工作的態度做起。

3.勇於承受及應付壓力 躺平不作為，永遠處於舒適區域，是個人選擇，但在香港地，這種態度想致富，改善家庭生活就頗有難度。排除祖父輩護蔭，白手興家靠自己，勇於承受壓力、應付壓力，定下目標，追求目標，實現目標，是致富的必要過程。比如說，談到置業，又或者換樓，改善生活，作為一家之主，一直想着自己「供不起」，一切不願改變；與思考「怎樣才可供得起？」設法嘗試改變、追求和實現，這兩種態度，換來不同的理財能力及目標，也往往換來不同的結果。