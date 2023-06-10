致富智庫：父親保本生財三部曲

被視為家庭支柱的父親，地位最高，責任重大，若能學懂理財，確保應付開支之餘，也為子女前途和個人退休等計劃作好長遠規劃，可成人生勝利組！宜須注意，不同年齡階段的爸爸，因應收支及未來需要作出不同的理財規劃。適逢6月18日是父親節，就同各位為人父親者解構「爸爸理財」！

作為父親，大多是家中的經濟支柱，為了保障家人，除了要努力賺錢之外，透過理財規劃，為長遠生活作好資金準備，自然是不可少得的動作。一個家庭，不同時期有不同的理財需要，因應不同的階段作出不同規劃，並定期審視檢討，才能確保萬無一失。

初為人父 新成立家庭，小孩子誕生，母嬰醫療、生活照顧等開支自然要花費一大筆。如今社會都追求「贏在起跑線」，孩子可能周歲就需要報讀各式各樣的興趣班及學前班，學習「十八般武藝」，這筆開支分分鐘比上小學費用還要大。這個階段的父親，勝在體力充沛，除了應付日常開支之外，勤力謀生，累積資本十分重要。

學齡期父親 孩子成長，入讀幼稚園、小學、中學、大學，每年的書簿、學習和生活費用，加上兩邊「四大長老」年紀漸長，作為中間階梯的角色，要「顧老顧幼」。當累積到一定的本錢，這個階段人生閱歷也多了，可花心神研究善用透過投資生息增本，為家庭累積財富。當工作較穩定及經濟狀況較寬裕，亦可適量投資年金、加大醫保等，以為退休生活作準備。

退休期父親 子女長大，經濟獨立，似是放下人生包袱，但此時自己年紀已大，身體機能衰退，得及早規劃應付自身的醫療與生活開支，畢竟能有獨立財政應付退休生活，可免每月要等子女發家用，甚或加重子女的負擔。這個階段，資本投資得更重視固定現金流，如定期存款、收息股、債券等。

負擔大 買保險轉嫁風險 以上3個不同階段的父親，都有着一個共通點，就是財務負擔沉重。除非錢多到使唔晒，生活無憂，否則打工仔家庭，除了每月收入應付家庭開支外，調撥一定比例的固定開支購買保險，例如人壽、意外及醫療保險，是可取選項。表面上，保險供款看似「蝕章」，但實際上目的是將自身難以承擔的財務風險，轉嫁予保險公司分擔，保障家人生活。

買保險的理念，是為家庭生活作「補底」作用，即是「買個保險」。作為30、40歲的父親們，上進工作、省吃儉用之外，當然也要定期儲蓄，並適度運用餘錢投資，錢搵錢加快實現生活目標。

過去被視為比較穩賺的投資，是買物業，但隨着這些年樓價飛升，加上樓市設有「辣招稅」，除自住物業，要買樓收租，首期金額大，非等閒打工仔可以實現。

入場門檻較相宜的是投資股票、基金、債券等。但當然，所謂「不熟不做」，投資金融產品，需要花時間了解產品及市場，不能盲目跟風，且盡量選擇能提供現金流的資產，並要因應自身風險承擔能力，量力而為，故投資金融產品，也非適合所有父親的需要。

做定存穩陣 宜多元投資 當然，存款儲蓄的風險相對低，尤其是目前利率上升，定期存款也不失為低風險的穩陣之選。此外，黃金、虛擬貨幣，都是物業與傳統金融產品以外的選擇，最重要是因應個人能力和目標，設定多元的投資方案，分散風險，務求保本之餘可以生財，避免風險過度集中或錯配，反招損失。

當然，唔想日做夜做，勞力與回報不成正比，有本錢創業，爭取更可觀的收入，也是作為父親的勇敢嘗試。成功創業，既能實現賺取更多收入，也可增加投資的本錢，加快累積個人資產，早日實現財務自由。但做老闆不是容易的事，創業也非必定成功，得看天時、地理、人和，審慎行事。