幣安美停美元提存

美國證券交易委員會（SEC）起訴加密貨幣交易平台幣安風波不斷，幣安美國在社交平台宣布，將於周五起暫停美元存款，並通知客戶其合作夥伴最快於6月13日，暫停接受美元提款，同時鼓勵客戶盡快處理其美元現金。

幣安美國強調，公司為客戶資產維持「1：1」的儲備，處理提款的任何停頓時間都可能是由於交易量增加和銀行周末關閉的結果，而且加密貨幣之間的交易、抵押、存款和提款一直維持運作。該企又形容，SEC採取極端侵略性和威嚇性的手段，向美國數碼資產行業發起「意識形態爭鬥（Ideological campaign）」，而即使願意達成「建設性妥協（Productive compromise）」，公司仍會積極捍衞自身和客戶利益，回應SEC的攻擊。

SEC：市場充斥騙子 與此同時，SEC主席亨斯勒在公開場合直斥，目前的加密貨幣狂潮讓人聯想起1920年代聯邦證券法頒布之前情況，市場充斥吹噓者、騙子、詐欺及龐氏騙局，並重申大多數加密貨幣都是證券，屬於SEC的管轄範圍，進行這類資產交易的交易所必須在監管機構註冊；又強調不應允許加密證券破壞大眾對於資本市場的良好信任，不該讓加密市場傷害投資者。