土國女行長上任 幣策望重回正軌

土耳其貨幣里拉近年不斷貶值，里拉兌每美元此前一度跌至23.642的歷史新低，年初至今跌幅已逾兩成。不過，市場憧憬土耳其央行首位女行長的上任，能夠將該國的貨幣政策拉回正軌。

里拉持續貶值，皆因土耳其總統埃爾多安一直主張要「減息對抗通脹」。這種違反基本經濟學邏輯的政策主張，最開始不獲支持，埃爾多安亦為此於數年前連續怒炒多位「不聽話」的行長，直到2021年才找到符合他心意的卡夫哲奧盧（Sahap Kavcioglu）擔任行長。

卡夫哲奧盧任期內積極配合埃爾多安，在該國通脹高企的情況下繼續放寬貨幣政策，終於「求仁得仁」導致里拉瘋狂貶值，當地經濟及金融系統均受到重創。

埃爾多安近期在大選中尋求連任成功後，似乎終於意識到不妥，開始改組其經濟政策團隊。他最新任命了埃爾坎（Hafize Gaye Erkan）出任新任央行行長，市場預計，這一任命可能預示土耳其將回歸「更傳統」的貨幣政策。

曾於華爾街工作多年 作為土耳其首位女行長，埃爾坎於華爾街工作多年，曾經任職於投資銀行高盛，以及在最近倒閉的第一共和銀行（FRB）擔任聯席行政總裁一職。

從她的「海歸、華爾街高層」的背景中，外界似乎看到土耳其貨幣政策恢復正常的希望，畢竟一位有深厚資歷的美國銀行業高層，理應不會認同「減息抗通脹」這種違反基本常識的主張。