絲絲講場：航企限空姐體重 超10%禁飛減磅

本月初，絲絲聽到新西蘭民航局要求當地一家航空公司，必須針對一萬多名乘客喺登機前磅重，以綜合航機載重量及重量分布嘅數據，確保飛機安全高效運行。言猶在耳，尋日又傳來有內地航空公司獻新猷！

事緣有內地航空公司話，要對機艙服務員進行《關於專業化形象的篩查和管控提示》，首創向空姐提出體重限制。具體操作係，對超重5%但未過10%嘅空姐，將給予30日「自我減重期」；當中超重少於5%嘅會以「月」為周期進行體重監控，但超過5%而未超過10%嘅就以「周」為單位進行監控；監控期滿後由乘務隊進行當面覆查現場磅重，並經3人面試小組評議。若體重上升並超過10%以上，就要「立即停飛減磅」。

網民熱議：或違反法例 呢個消息惹來網民熱烈討論。首先，若然機艙服務員體重須要控制，應該一視同仁，唔係只要求空姐；其次係有可能引起「就業歧視」及違反相關勞工法例云云。絲絲好奇，到底呢家航企嘅空姐體重係咩要求，據講「標準體重」嘅公式係「身高（厘米）減110」，即一個165厘米嘅空姐，標準體重係55公斤。

雖然呢家航企事後話唔係針對女性服務員，但老實講，航空服務員都係人，唔係機器，航空公司入職有合理要求，也有不同崗位善用人才，畀員工參考專業形象要求都無可厚非，但管得咁仔細，仲有機會要停工，就有點那個，希望唔會成為行業風氣啦！

余絲韻