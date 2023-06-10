日地產商「就價」 東京新樓面積10年縮一成

日本傳媒報道，東京都市圈的新樓平均價格已經連續兩年超過泡沫經濟期，創出歷史新高。不過，原因卻非日本央行過去10年來「大水漫灌」，而是建築材料節節上升和本地買家需求上升所致。

Flat35調查顯示，2021年，日本一手樓平均面積為64.7方米（約696方呎），二手樓為68.2方米（約734方呎），跟10年前相比分別「縮水」10%及5%。

日媒引述一名家住東京的40多歲上班族表示，10多年前他花費約8,000萬日圓（約449.08萬港元）購買了一個80方米（約861方呎）的新單位，其後打算買附近即將竣工的住宅，不料8,000萬日圓如今只能買到65方米（約699方呎）左右的單位。

建材成本漲致樓價爆升 日央行行長植田和男昨日稱，日本企業的定價行為有所改變，或對當地通脹有超乎預期的推動作用。諷刺的是，地產商為了不提高單位售價，就「將貨就價」地把新盤單位設計得較狹小，實際上也是加價。

不動產經濟研究所的高級主任研究員松田忠司則解釋，以上現象皆因建材及人工成本上漲，而且地產商投地本來就不易，同時買樓的單身人士、無孩夫婦及老人有所增加。地產研究機構KANTEI的執行董事井出武不諱言，「麵粉貴」乃勞動力短缺等結構性因素所致，新盤面積縮小的趨勢不會輕易改變；故此，想換樓的人也會打消念頭留在原有的蝸居，比較寬敞的二手樓也會「買少見少」。

日經連漲9周 6年最勁 左右日本樓市的還有貨幣政策去向。消息指，日央行官員認為，下周五議息會議沒有必要調整讓10年期國債債息不超過0.5厘的孳息率曲線控制（YCC）政策，理由是債市運作改善；即使他們承認日本通脹比預期強勁，也不認為實現2%通脹目標已近在眼前，充其量只會在下月發布的新一期季度經濟展望報告調高通脹預測。

不管如何，日經平均指數昨日重上32,000點關，漲623點或1.97%，收報32,265點，UNIQLO母企迅銷漲4.6%，貢獻大市漲幅157點。日經指數已連漲9周，為2017年以來最長升浪。日本金融廳企業開示課長廣川齊表示，政府會鞭策上市公司的獨立董事加緊接觸管理層，就增長戰略和提高經營效益進行溝通，進一步發揮他們應有的作用，作為當局提振日企價值措施的一部分。