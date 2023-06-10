熱錢湧新加坡樓市 租金兩年狂飆四成

近年大量外資及富豪湧入新加坡，加上本地新家庭住屋需求增加，惟疫情期間建築業勞動力短缺影響樓市供應，導致當地住宅樓市供求嚴重失衡，樓價及租金暴升。有外媒以2021年後新加坡的租務合約分析，發現市區烏節路（Orchard Road）及其附近的住宅，兩年內租金已狂飆40%以上！

中位數升至2.55萬 據報，於2021年初，3,000坡元（約17,400港元）可以承租星洲市區烏節路上的住宅單位，該數字亦是當年新加坡私人住宅的每月租金中位數。在2021年的首4個月，新加坡全國3,000坡元以下的新租約仍有54%；而兩年後，因租金暴升僅剩12%。

星洲2021年首4個月的平均租金為3,580坡元（約2.08萬港元），目前上升至5,200坡元（3.02萬港元），升幅高達45%。目前當地住宅租金中位數已跳升至4,400坡元（2.55萬港元），在租金飆升的壓力下，不少租戶需要遷居去遠離市區的地方。

事實上，新加坡市區重建局的租金指數顯示，全國去年私人住宅物業整體租金按年飆升29.7%，創下自2007年以來的最高水平。本地人叫苦的同時，就連外籍人士都吃不消，抱怨業主提出加租至雙倍，要考慮搬至其他地區，部分甚至因此計劃離開新加坡。

對此，新加坡政府上月已宣布為樓市「加辣」，外國人買樓印花稅率增一倍至60%，以遏止炒風；近日又宣布擬收回當地馬場改建住屋，以增加中長期房屋供應。