英樓價兩年恐挫10%

市場偷步上調按息 銀行傳停新做按揭 全球加息潮戳破樓市泡沫，港人熱門移民地點之一英國亦不能幸免。國際信貸評級機構穆迪發表報告，預測英國樓價未來兩年好大機會跌一成，如果跌幅加劇，將觸發當地出現漫長的經濟衰退。雖然英國央行要到6月22日才議息，但市場已急不及待提高按揭利率，有大型銀行更要暫停新做按揭，令市況變得混亂。

穆迪指，本輪樓市跌浪主要由持續高企的通脹，以及連續加息所催生的高借貸成本所引致。市場原預計英國通脹會快速回落，令基準利率停留在4.5厘。惟事與願違，當地上月公布的4月通脹數字雖跌，但仍高企於7.8%，使加息預期再度升溫，預期利率峰值或要達逾5厘。

下半年恐衰退 歷時6季 由於市場擬提早鎖定流動性，令借貸需求上升也推高了借貸利率。以兩年期按揭利率為例，息率為逾5厘，相較一年前低於3厘顯著提升。

該機構認為，如樓價下跌21%左右，對經濟將構成更廣泛的影響。現時該機構預計，英國將會在下半年開始陷入經濟衰退，歷時可達6個季度；失業率料在明年底觸及6%，惟幸後者仍低於2018年的全球金融海嘯時的幅度。

事實上，過去兩周，英國兩大按揭公司Nationwide和Halifax先後指出5月樓價按年下跌，為2012年來首次。有媒體則於上月訪問了23名市場專家，雖然普遍認為今年樓價或跌3%，但數字較2月時上升了0.6個百分點，反映下跌趨勢正逐漸形成。

其中Nationwide以「確保可持續性」為由，於昨日調高其新做定息按揭的利率0.25厘。發言人表示，最近幾周，利率掉期持續上升，令整個市場的貸方不是加息，便是撤回了產品，故公司才無可避免地要加息。

在英國按揭市場佔四分之一生意的英國滙豐銀行，據報亦於昨日起暫停所有新做住宅按揭及投資按揭（Buy-to-let）產品，並會在下周一推出新產品。原因是「為確保能夠保持在營運能力範圍內之餘，同時履行銀行對客戶的服務承諾」。市場估計，該銀行很可能在周一加按揭利率。這是自去年9月迷你預算案以來，該銀行再度暫停新做按揭產品。

據報現時滙豐英國的住宅按揭基準可變動利率（SVR）為6.99厘，投資按揭SVR則剛由7.1厘加至7.35厘。

發展商半年利潤縮六成 英國中小型發展商Crest Nicholson剛公布的4月底止半年度業績顯示，其稅前利潤按年瀉六成至2,090萬英鎊。主因為去年9月前首相卓慧思推出的迷你預算案使按揭利率大升，準買家和按揭公司都「睇定啲」，而致期內按揭宗數大減，影響售樓。

該發展商認為，目前準買家對樓市的信心相較當時回升，然而按息愈來愈高，加上政府的買樓資助計劃即將完結，一旦央行繼續加息，將無懸念地再度打擊市場需求和信心。故該企繼續呼籲政府認清這一個問題，應該要為準買家提供進一步的支持。

英倫銀行連續12次加息