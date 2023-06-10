恒指周漲440 阿里掟商湯套1.5億
港股連升3日，恒生指數周五早段曾跌68點，低見19,231點，之後跌勢扭轉，午後曾升最多164點，高見19,463點，收市報19,389點，升90點或0.47%。恒指全周累漲440點或2.32%。
料港股下半年先升後跌
建銀國際證券研究部董事總經理、研究部主管及首席策略師趙文利預估港股下半年先升後跌，恒指上落區間介乎18,000至21,500點，反彈窗口主要集中在第三季。他說，7月政治局會議及預期秋季召開的三中全會將是重要的政策觀察窗口。受惠於估值優勢及穩增長政策加碼預期，港股下行空間相對有限，但未來需更多政策利好及經濟基本面支持才能打開上行空間。
巨星傳奇延遲上市
新股消息方面，挾着歌手周杰倫概念的巨星傳奇(06683)宣布，綜合當前市場環境等各項因素將延遲上市，並決定不計利息退回申請股款，但仍致力盡快完成全球發售及上市。消息指，公司將於近期重啟招股，並會增加管理層及股東的股份禁售期，且按市況調整招股價以讓利投資者，提升投資者信心。
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