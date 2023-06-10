恒指周漲440 阿里掟商湯套1.5億

港股連升3日，恒生指數周五早段曾跌68點，低見19,231點，之後跌勢扭轉，午後曾升最多164點，高見19,463點，收市報19,389點，升90點或0.47%。恒指全周累漲440點或2.32%。

建銀國際證券研究部董事總經理、研究部主管及首席策略師趙文利預估港股下半年先升後跌，恒指上落區間介乎18,000至21,500點，反彈窗口主要集中在第三季。他說，7月政治局會議及預期秋季召開的三中全會將是重要的政策觀察窗口。受惠於估值優勢及穩增長政策加碼預期，港股下行空間相對有限，但未來需更多政策利好及經濟基本面支持才能打開上行空間。