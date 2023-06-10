產經

恒指周漲440 阿里掟商湯套1.5億

港股昨日報捷，北水趁機淨賣出逾12億元。（中新社圖片） 港股昨日報捷，北水趁機淨賣出逾12億元。（中新社圖片）
港股昨日報捷，北水趁機淨賣出逾12億元。（中新社圖片）
港股連升3日，恒生指數周五早段曾跌68點，低見19,231點，之後跌勢扭轉，午後曾升最多164點，高見19,463點，收市報19,389點，升90點或0.47%。恒指全周累漲440點或2.32%。
料港股下半年先升後跌
國企指數昨收報6,589點，升49點或0.75%；科技指數收報3,934點，升39點或1.02%。港股全日總成交額867.55億元，「北水」經港股通淨沽12.55億元。日前放榜的周大福(01929)上升3.62%，收報14.3元，表現冠絕藍籌。至於碧桂園(02007)回吐1.73%，同系碧桂園服務(06098)跌1.57%，是表現最差兩隻藍籌，但全周升幅仍有11.84%及5.58%。
聯交所資料顯示，阿里巴巴(09988)周一場內減持商湯集團(00020)7,000萬股「一股一票」的B類普通股，每股平均價2.1974元，套現逾1.53億元，好倉降0.27個百分點至6.84%。
建銀國際證券研究部董事總經理、研究部主管及首席策略師趙文利預估港股下半年先升後跌，恒指上落區間介乎18,000至21,500點，反彈窗口主要集中在第三季。他說，7月政治局會議及預期秋季召開的三中全會將是重要的政策觀察窗口。受惠於估值優勢及穩增長政策加碼預期，港股下行空間相對有限，但未來需更多政策利好及經濟基本面支持才能打開上行空間。
巨星傳奇延遲上市
新股消息方面，挾着歌手周杰倫概念的巨星傳奇(06683)宣布，綜合當前市場環境等各項因素將延遲上市，並決定不計利息退回申請股款，但仍致力盡快完成全球發售及上市。消息指，公司將於近期重啟招股，並會增加管理層及股東的股份禁售期，且按市況調整招股價以讓利投資者，提升投資者信心。
除此之外，聯交所宣布，比亞迪(01211)、中國平安(02318)及長城汽車(02333)也會在6月19日增設人民幣櫃台，港幣人民幣雙櫃台制度首發當日的股票遂有24隻。恒生指數公司稱，恒生指數系列會沿用港幣櫃台的股價來挑選成分股和計算指數，評估相關公司流動性就會把兩個櫃台的成交額或成交量相加計算，但會適時檢討雙櫃台股份的指數處理方法。
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