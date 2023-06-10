蔚來首季毛利率跌 虧損擴至48億

值得留意的是，蔚來首季交付量約3.1萬輛，按年增長20.46%，但按季減少22.49%。公司預期，第二季汽車交付量介乎2.3萬至2.5萬輛，按年跌幅約0.2至8.2%，反映內地汽車消費情緒仍然較為疲弱。

另邊廂，中美電動車產業競爭激烈，兩大陣營的車企在同業競爭的同時，亦積極謀求合作，以提升產業綜合競爭力。消息指，通用汽車將跟隨競爭對手福特汽車，加入特斯拉（Tesla）位於北美的快速充電網絡和技術，通用汽車將由2025年開始在旗下電動車安裝Tesla車型使用的NACS充電口，而非當前行業標準的CCS充電口。