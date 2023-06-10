蔚來首季毛利率跌 虧損擴至48億
內地車企減價促銷，「電動車新勢力」之一的蔚來(09866)公布，今年首季毛利率僅1.5%，按年及按季分別減少13.1個百分點及2.4個百分點。公司季內虧損48.03億元（人民幣‧下同），較去年同期蝕18.25億元顯著擴大，惟較去年第四季虧損58.47億元略為收窄。
該公司首季經調整淨虧損41.5億元，去年同期蝕13.09億元；收入106.76億元，按年增加7.72%，按季則跌33.53%。其中，汽車銷售額為92.24億元，按年下降0.2%，按季跌37.49%；汽車毛利率為5.1%，按年跌13個百分點，按季減少1.7個百分點。蔚來解釋，上季電池單位成本增加，而且上一代ES8、ES6及EC6車型提供折扣增加。
受惠促銷 華賣車飆27%
值得留意的是，蔚來首季交付量約3.1萬輛，按年增長20.46%，但按季減少22.49%。公司預期，第二季汽車交付量介乎2.3萬至2.5萬輛，按年跌幅約0.2至8.2%，反映內地汽車消費情緒仍然較為疲弱。
中國汽車工業協會公布，受惠去年低基數的影響，以及5月長假期間促銷措施，上月中國汽車銷量238.2萬輛，按年增27.9%，按月增10.3%；首5個月累計汽車銷量1,061.7萬輛，按年增11.1%。
行業激烈競爭，令車企加快推出新產品。電動車龍頭比亞迪股份(01211)公布，早前以「F品牌」進行預告的專業個性化電動車品牌，正式定名為「方程豹」，並指品牌將涵蓋越野車至跑車等不同車款，而第一款推出的將是運動型多用途車（SUV），預期年內推出。
另邊廂，中美電動車產業競爭激烈，兩大陣營的車企在同業競爭的同時，亦積極謀求合作，以提升產業綜合競爭力。消息指，通用汽車將跟隨競爭對手福特汽車，加入特斯拉（Tesla）位於北美的快速充電網絡和技術，通用汽車將由2025年開始在旗下電動車安裝Tesla車型使用的NACS充電口，而非當前行業標準的CCS充電口。
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