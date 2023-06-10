股份制內銀傳減存息 人幣回穩

緊隨6大國有銀行周四調降中長期的存款利率後，內地多家股份制銀行據報將從下周一起下調部分期限的存息。昨日在岸人民幣及由官方開出的中間價隨即回穩，中銀證券全球首席經濟學家、國家外匯局國際收支司前司長管濤表示，人民幣匯率近期受壓，但相信中方有能力透過市場手段和價格工具應對目前複雜局面。

華與阿根廷續簽本幣互換 內媒引述銀行內部人士稱，該股份制銀行下周將調低存款利率，包括掛牌利率和定期存款產品利率，下調幅度或至少達到15點子。此外，有城市商業銀行的內部人士表示，若股份制銀行下調存息，該行亦將考慮再下調存款利率。

由於市傳美元定期存息上限根據不同期限及規模亦有調降，將有助提振人民幣匯價。管濤指，內地雖對跨境資本流動有一定限制，但2020年以來，中央都沒引入新的控流入或限流出措施，而是採宏觀審慎手段應對。當匯率具有一定彈性，就能發揮吸收內外衝擊的「減震器」作用。

反映內地市場的在岸人民幣周五下午4時半收報7.1241兌每美元，按日升34點子；中間價報7.1115，升165點子，兩者都脫離逾半年低位。另外，經國務院批准，人民銀行與阿根廷央行於近日續簽雙邊本幣互換協議，互換規模為1,300億元人民幣或4.5萬億比索，有效期3年。

中企在美退市風險大減 中國證監會副主席方星海昨出席論壇時表示，中國不會、也不願與外面脫鈎，中方的態度是主動掛鈎。他又稱，中美審計監管合作的問題解決後，現在中國在美國的上市公司退市的風險大幅減少。

方續指，企業境外上市渠道是暢通的，監管部門也鼓勵支持，若國際投資者與香港不脫鈎，其實就與中國不脫鈎。他還鼓勵企業到歐洲發行全球存託證券（GDR），也鼓勵企業到香港上市。