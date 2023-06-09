全球經濟烏雲蓋 金融緊縮衰退來

世界銀行的最新全球經濟展望預計，今年世界經濟增長將放緩至2008年金融危機以來的最低水平，意味全球大衰退「2.0版」將到來。事實上，今年各地普遍出現的，是央行毫不留手加息抗通脹，企業卻不斷裁減人手收縮營業規模，至於居民則加大信貸應付生活或償債所需。這樣下去，隨着金融緊縮持續發揮冷卻經濟的效用，這場世界資產泡沫爆破，大概已開始倒數！

最近澳洲及加拿大央行都意外加息，市場關注美國聯儲局下周的議息會議，會否因應銀行業危機而暫停，抑或會繼續加息以彰顯抗通脹仍放在貨幣政策的首要位置。事實上，全球利率上升周期尚未見頂，多家央行表明通脹難下，要將通脹控制在目標區間範圍，就得繼續收緊貨幣政策。利率升勢停不了，大大增加借貸成本，不利投資與消費。經濟景氣愈差，資本坐着放銀行收息的回報率不差且相對穩健，結果就令正面對流動性收縮問題的環球金融市場雪上加霜。

作為全球主要金融市場的香港，今年上半年新股市場表現與市場預期出現重大落差，正正就在反映金融市場的不景氣。事實上，環顧全球，中國資產既面對中美博弈的地緣政治風險，也面對內地經濟復甦步伐不穩的挑戰，資金的投資興趣大減。再看歐美，科技及金融業年來不斷傳出裁員減薪的消息，這些年最搵錢的行業，景氣都大不如前，不斷收縮規模，美國銀行業接連倒閉，更絕非偶然。企業盈利倒退，將反映在金融資產估值上，且企業融資需要亦會大減，資金退守債市或現金避險，預示全球經濟前景及金融市場表現難以樂觀。

問題是，創紀錄的債務水平不斷上升，企業如是，消費者也如是。美國公布的最新消費信貸總額再度增加，至逾4.8萬億美元的歷史新高。已發展經濟體如是，新興經濟體就更閉翳。在金融持續緊縮下，這巨量債務利息成本不斷上升，但欠債人經營環境和財政能力卻每況愈下，最終如何收科，倒是一個大疑問。

如今各地政府都在出盡法寶催谷消費，以刺激內部需求來延續經濟增長，例如用公帑推出消費券、就汽車銷售推補貼等，但財政刺激始終有限度，尤其是這幾年疫情令各地政府財政狀況顯著轉差，企業和個人稅款受壓，人為刺激耐用品消費周期亦不可能作為長期刺激經濟增長的手段。再看美國，其實消費者都沒有多大能力償還債務，偏偏就繼續狂花錢消費，刷爆信用卡，反正最終泡沫爆破，銀行自會進行資產重組，不良資產進行撇帳，損失的是銀行股東。這個畫面延續下去，金融市場表現會有多壞，就成了威脅全球經濟的重大隱患。

所謂好景不常，本來可平常心看待經濟起跌周期，只是這些年美國經濟積弱而瘋狂印鈔透支美元信用的極端行為，造成眼前難以收拾的超級資產泡沫。雖然如今全球都在審視美元風險，掀起去美元化，但遠水難救近火，這場由美霸釀禍的大衰退只怕難以迴避。系統性風險失控、財富大蒸發、貧窮人口急增、國際競爭加劇等問題，將考驗各地政府的治理能力！