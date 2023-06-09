柴灣一籃子舖26年傳蝕10%
部分民生區舖位購入逾廿載仍要跌價。消息指，由銀行持有的柴灣高威閣一批相連舖位，市傳以約1,820萬元易手，物業約26年帳面貶值約10%。
上述舖位於該物業的低層地下，建築面積共約1,629方呎，市傳成交呎價約11,172元。該舖原由銀行自用，其後交吉。據悉，物業於1997年以約2,026萬元買入，現時轉售帳面蒸發逾200萬元。
此外，觀塘駿業街中海日升中心一樓B號舖，以約4,600萬元登記售出。
觀塘舖9年貶1236萬
資料顯示，該觀塘物業於2014年時的成交價約5,836萬元，以最新成交價計算，物業9年貶值約1,236萬元，跌幅約21%。
另方面，鋑聯控股(00459)行政總裁（工商舖）盧展豪稱，今年首5個月本港工商舖僅錄約1,752宗註冊成交，涉額約215.05億元，分別較疫情爆發前的2019年同期，減少近28%及下挫逾五成。他預料今年上半年的交投量僅錄約2,000宗，只略高於去年下半年，反映工商舖未受惠於經濟復常。
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