新盤概況：弦岸下周標售3特色戶
向來新供應短缺的港島區，有全新盤展開銷售。莊士中國(00298)發展的鴨脷洲弦岸，繼日前上載樓書後，示範單位隨即於昨日曝光，並極速上載首份銷售安排，將於下周四起首推3伙連平台特色戶招標發售。
該公司主席莊家彬稱，該盤部署短期內公布首張價單，提供不少於50伙，定價參考鴨脷洲及南區同類項目，有望月內開售。
一房示範單位昨曝光
該公司董事總經理莊家豐表示，昨日率先向傳媒開放一對經改動連裝修及無改動示範單位，以18樓A單位為藍本搭建，實用面積317方呎，採一房間隔。室內設計融入傳統漁船及復古航海的元素。該公司地產部助理總經理陳慶光指，樓盤單位連接三合一露台，配備智能家居設施，可以手機程式操控單位內的燈光、冷氣機及音響等。
該盤昨日已隨即落實招標安排，將發售單位為5樓A室、5樓D室及5樓E室，實用面積234至279方呎，全屬一房間隔。當中，5樓A室實用面積279方呎，連接370方呎平台。招標期由6月15日起至8月31日，期間每日中午12時招標及下午4時截標。
NOVO LAND 2A期收5315票
大型項目銷售將於周末展開，新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第2A期首輪開售已於昨晚截票。發展商稱，最終接獲5,315張入票，包括68張為代理入票。按周六發售188伙計，超額認購逾27倍。即將發售單位折實價由334.73萬元起。
維港滙I成交價2105萬
同系大埔白石角University Hill第2B期昨以366.25萬元沽優景閣第3座3樓A6室開放式戶，實用面積218方呎，呎價約16,800元。
新地旗下樓齡約11年的元朗尚豪庭上載銷售安排，下周一起招標發售2座27樓A室連平台及天台特色戶，屬實用面積1,095方呎四房連工人房間隔，內置樓梯通往天台。招標期至9月30日。招標文件顯示，發展商為買家提供60日、90日及360日付款計劃。
信和置業(00083)等4大發展商的西南九龍維港滙I售出2座3樓A室三房戶，實用面積794方呎，成交價2,105萬元，呎價約26,511元。維港滙系列累售990伙，套現逾158億元。
此外，中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，於下周一起以價單形式發售38伙，包括14伙一房戶及24伙兩房戶，實用面積329至459方呎，折實價829.8萬至1,237.8萬元，折實呎價介乎22,832至27,274元。單位將採先到先得形式出售。
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