二手交投靜 荃灣月縮50%

東涌僅開5單挫37% 連跌4個月 樓市交投未見起色，本港主要住宅區6月「開局」仍然淡靜。綜合市場資料，全港8個地區本月二手買賣成交量，其中7個較5月同期下跌，當中荃灣跌約50%最多。其次是東涌，同期都跌約37.5%，更已連跌4個月，至今仍僅錄個位數字。

荃灣5月同期錄約40宗買賣，而美聯鍾家豪表示，全區二手市場本月暫只錄約20宗買賣。他指出，該區屬傳統住宅區，並以家庭客主導，踏入6月的考試季節為區內淡市，在未來周六、日期間，已有部分業主暫停開放睇樓，故交投因而放緩。

LP6傳5年輸18萬 東涌本月暫只錄約5宗二手買賣，為8區中最靜。中原黎景南稱，全區近日睇樓量已少約一半，市場只有減價盤才有承接，惟現時沒有太多業主願意降價。該行胡耀祖指，加息後觀望氣氛濃厚，拖慢二手交投，馬鞍山6月暫錄約11宗買賣，較上月同期錄約15宗，減少約26.7%。

至於連月來推出多個新界西北新盤，吸走區內二手購買力，元朗6月暫錄約15宗，以同期計為去年9月後最靜，按月回落約25%。中原陳智生又指，新盤凍結大量購買力，屯門本月暫錄約15宗二手買賣。若與5月同期比較，下挫約16.7%。

同區平盤仍有捧場客。陳續稱，居屋美樂花園8座低層D室，實用面積約589方呎，於已補價自由市場放盤約一星期，即以480萬元轉售，呎價約8,149元，較銀行估價低約13萬元。

過往交投量最多的將軍澳二手市場，本月暫錄約42宗買賣，按月少約8.7%，連跌4個月。消息透露，日出康城LP6第3座一個中層單位，實用面積約307方呎，市傳售512萬元，呎價約16,678元。原業主持貨約5年，帳面貶值約18萬元。

此外，藍籌細價盤沙田第一城更「靜到」一反常態，6月雖暫錄約3宗買賣，但有兩宗做價逾千萬元。中原侯惠良表示，包括33座中層A室套三房戶，實用面積約820方呎，累減122萬元，以1,158萬元沽，呎價約14,122元。

專家料今年樓價跌5% 萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒稱，未來數月勞動人口規模未見明顯回升，加上高息環境和新盤增加等因素壓抑，預期今年香港一般住宅樓價由不變至最多跌約5%，租金料升約兩至3%，豪宅樓價則保持平穩，租金升幅約3至5%。

6月主要地區二手交投情況