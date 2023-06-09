●富誠地產冼俊彥表示，慈雲山居屋慈愛苑3期L座低層3室，實用面積約506方呎，兩房間隔，去年中開價530萬元放售，累減102萬元後，日前於未補價第二市場以428萬元易手，呎價約8,458元。

●香港置業梁文輝指，黃竹坑站港島南岸第1期晉環錄至少5宗內地學生租賃成交，包括2B座低層E室兩房戶，實用面積約487方呎，約一個月累減約2,500元，以1.85萬元租出，呎租只有約38元。