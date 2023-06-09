簡訊一覽
●比亞迪股份 (01211)董事長王傳福指，汽車行業已進入淘汰賽階段，有核心技術的企業才能活下來。他又稱，公司去年開始擴展各地區產能，目前已基本解決供需平衡問題，可滿足市場需求；料未來3至5年新能源汽車行業將發生大變革，有信心公司可獲得更高市場份額。
●東風集團(00489)今年首5月累計汽車銷量為76.63萬輛，按年下跌22.8%；其中新能源汽車94,621輛，按年跌2.3%。
●石藥集團(01093)宣布，集團開發的同類首創抗體藥物偶聯物CPO301臨床試驗申請已獲加拿大衞生部批准。獲批研究為一項多中心、首次人體、劑量遞增及劑量擴展的I期臨床試驗，用以評估CPO301於晚期實體瘤的安全性、藥物代謝動力學及初步療效。這是集團首次將其全球臨床開發擴展至加拿大。
●新天綠色能源(00956)5月按合併報表口徑完成發電量124.28萬兆瓦時，按年下降6.87%。截至5月31日，累計完成發電量686.28萬兆瓦時，按年增加1.93%。
●黛麗斯國際(00333)截至今年3月底第三季度銷售收入按年下跌39%至2.65億元，受到高庫存水平和消費者需求下跌之影響，美國主要客戶的需求疲弱仍對銷售產生重大影響。
●恒基地產(00012)昨透過強制拍賣，以底價10.71億元統一土瓜灣落山道72至76號及土瓜灣道72至76B號舊樓。仲量聯行稱，項目佔地約10,287方呎。
●富誠地產冼俊彥表示，慈雲山居屋慈愛苑3期L座低層3室，實用面積約506方呎，兩房間隔，去年中開價530萬元放售，累減102萬元後，日前於未補價第二市場以428萬元易手，呎價約8,458元。
●香港置業梁文輝指，黃竹坑站港島南岸第1期晉環錄至少5宗內地學生租賃成交，包括2B座低層E室兩房戶，實用面積約487方呎，約一個月累減約2,500元，以1.85萬元租出，呎租只有約38元。
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