外資上月850億掃韓股債破紀錄

南韓金融監督院公布，5月外資淨買入南韓股票和債券資產總額達14.2萬億元韓圜（約850億港元），創單月紀錄。當中又以美國資金為最大買家，其次為盧森堡和愛爾蘭。分析認為，這是由於美國上月債務上限未解決期間，資金顯著流進南韓避險所致。

其中，外資上月淨買入韓股和債券分別約23%和77%。至於淨賣方三甲為英國、澳洲和丹麥的資金。截至上月底，外資累計持有韓股總值693.3萬億韓圜，佔當地股市總市值27.1%。同樣美資為韓股最大外資，累計持有韓股282萬億韓圜。

今年經濟料僅升1.5% 然而南韓經濟前景似乎不甚理想，經合組織（OECD）將南韓今年經濟增長預期下調0.1個百分點至1.5%，是繼本年3月下調0.2個百分點之後再度出手，主因高利率等窒礙投資意欲，加上中國和全球需求不振，南韓半導體出口暴跌。

南韓總統尹錫悅指，目前全球的晶片業競爭如同全面的「工業戰」，地緣政治問題成韓企的最大風險，單靠企業自己無法解決，如要贏這場「半導體戰爭」，必須同時結合私營企業創新及政府主導戰略，政府將加大支持國內晶片業。

不過，南韓晶片業的主要競爭對手台積電昨日宣布，其2020年投資興建的先進封測六廠正式啟用，成為該企首座實現3DFabric整合前段至後段製程暨測試服務的一站式自動化先進封測廠，同時為該企系統整合晶片製程技術量產做好準備。