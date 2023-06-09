日首季GDP增2.7% 憂通脹左右幣策

日本股市近期迭創近33年高位後，昨日出現回吐。正當股市開始整固之際，日本經濟卻傳來重大利好消息。日本內閣最新修訂了首季度國內生產總值（GDP）數據，以年率計按季增幅從初值1.6%大幅調提至2.7%，主要受私人消費需求所推動，反映當地經濟增長勢頭良好。不過，市場亦擔憂通脹問題或會迫使日本央行改變貨幣政策方向，為前景帶來更多不明朗因素。

收緊恐衝擊其他經濟體 道富環球市場亞太區宏觀策略主管Dwyfor Evans表示，日本的通脹已變得「根深柢固（Entrenched）」，不同於此前上調消費稅所帶來的短暫通脹，故央行收緊貨幣政策只是時間問題。他又解釋，與其他經濟體不同，通脹是影響日本央行貨幣政策的唯一因素，失業率、經濟增長之類等其他參考指標，在日本並不適用。

他認為，日本收緊貨幣政策的較好時機，是在其他主要經濟體仍未開始減息之前。當日本整體利率水平上升，將會對其他地區帶來更廣泛的影響，因為日本投資者持有巨額海外固定收益投資，屆時資金便會有誘因回流至日本。伴隨而來的還有日圓走高、出口受壓等負面衝擊，對日本股市而言也是利淡因素，尤其假如在時機上與歐美等經濟體減息的周期重疊的話，所帶來衝擊就會更加顯著。為免刺激市場，他相信，日本央行任何收緊貨幣政策的舉動都應該會「循序漸進」。

日圓的匯率一定程度上受美元影響。Evans指出，過去一段時間美元的走勢更大程度是受到利率變化影響，特別是不同貨幣之間的相對利率表現，而未有展現出避險貨幣的作用。

另外，道富新推出的「機構投資者持倉指標」顯示，包括互惠基金、退休基金在內等大型投資管理機構，在此前銀行業危機、美國債限危機爆發之時，一反常態地未有顯著地提高現金水平。

他又注意到，機構投資者整體的持倉取態仍偏保守，「機構投資者風險偏好指標」截至5月底止為負27%，仍處於負數之中，反映機構仍傾向避險，只不過較前一個月的負55%有所改善。該指標上下限為正負100%，以零為中間點，數值愈高則反映風險偏好愈高，反之亦然。