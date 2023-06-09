絲絲講場：趙長鵬「奇聞共賞」 網上分享中槍死訊

近期美國監管部門雷厲風行咁打擊加密貨幣交易平台，起訴幣安（Binance）、Coinbase兩大平台。作為幣安創始人嘅趙長鵬，最近唔單止要面對監管危機，仲要時不時澄清各種流言蜚語。不過，佢似乎已迅速調整好心態，仲開始苦中作樂，喺社交媒體上分享咗一則「趙長鵬與美國警方武裝衝突……身中27槍當場死亡」嘅假新聞，同廣大網友一齊「奇聞共賞」！

出動AK47 假得過分 趙長鵬話，近日該篇假新聞「喺亞洲廣為流傳」。根據佢分享嘅截圖內容，文中以簡體字描寫佢「遭美國聯邦檢察院以非法融資、信用詐騙、綁架等13項罪名上門逮捕」，更離譜係仲話「趙某從家中拿出AK47與警方對峙」、「趙某身中27槍當場死亡」，玩到AK47都出動埋，又真係假得有啲過分……

今次已經係第二次有虛假嘅「死訊」傳出，之前仲曾經有假消息話「趙長鵬於地下室被美國FBI人員擊斃，當場發現大量幣安幣（BNB）及BUSD」，當時都曾經驚動佢本人親自出面闢謠。

對於一再被訛傳死訊，趙長鵬今次表現得相當豁達，除咗分享「死訊」叫大家唔使恐慌之外，仲有心情講笑，回覆各位網友留言。當然，對於「身中27槍」嘅英勇事迹，就連佢本人都忍唔住話「到底邊個諗啲咁嘅嘢出嚟？」，就算對付恐怖分子，都唔使咁大陣仗啦。

余絲韻