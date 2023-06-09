全球黃金ETF連續3個月吸資

世界黃金協會（WGC）最新數據顯示，全球實物黃金交易所買賣基金（ETF）5月錄得17億美元（約132億港元）淨流入，是連續3個月錄得淨流入，年初至今相關ETF合共流入約10億美元（約78億港元），相當於增持6噸，總持倉升至3,478噸。現貨金昨表現靠穩，升0.45%，每安士報1,948美元。

不過，報告同時提到，由於近期金價較4月有所下跌，所以全球實物黃金ETF資產管理總規模（AUM）微跌0.4%至2,200億美元。至於按地區劃分，撇除歐洲之外，上月全球大部分地區的實物黃金ETF持倉噸數均為正數。其中，北美黃金ETF連續3個月錄淨流入，5月增持約14億美元，累計首5月北美基金淨流入約32億美元，冠絕全球。

亞洲地區錄得輕微淨流入，金額約為900萬美元，相當於0.1噸。其中，中國基金淨流出4,150萬美元，日本及印度則出現淨流入。

SEC指幣安涉挪用客戶858億 另邊廂，同樣被視為避險工具的加密貨幣，近期就掀起監管風暴。美國證券交易委員會（SEC）就指控幣安挪用客戶資金一事上披露更多細節。SEC文件顯示，由幣安創始人趙長鵬控制的離岸公司Merit Peak，在2019至2021年期間，從另一間由同樣由趙控制的公司Key Vision Development取得幣安客戶資產，涉及110億美元（約858億港元）資金，全屬幣安平台客戶的資產。

幣安則在中文官網發表「Strong Together」的宣言，駁斥SEC指控，強調未曾挪用客戶資產且無債務。

就在幣安面對SEC起訴之際，據韓媒報道，南韓金融服務委員會（FSC）將幣安收購南韓首5大交易所之一Gopax延期，並已暫停受理在今年3月7日GOPAX申請的註冊人員變更文件。另英國金融操守局（FCA）昨發公告指，擬針對加密貨幣的行銷推廣引入新規，將要求交易平台實施「冷靜期」機制，必須在新用戶完成註冊的24小時之後，才能向他們出售加密貨幣。

比特幣昨微跌0.91%，每枚報26,400美元；以太幣則跌1.26%，每枚報1,839美元。