攜程首季收入超疫前 轉賺33億

住宿預訂生意增1.4倍 截至3月底止季度，攜程住宿預訂及交通票務收入按年增1.4倍及1.49倍，達34.8億元及41.56億元，主因疫情期間積壓的旅遊需求釋放，本地遊酒店預訂量為2019年疫情前2.5倍，出境酒店及機票預訂量則恢復到疫情前的40%以上。

收入倍增但營業成本按年僅升五成多，攜程上季盈利能力顯著復甦，經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）利潤率（佔收入比重）按年擴闊28.4個百分點至30.61%，按季亦大升24.93個百分點。

首席財務官王肖璠表示，短期內經調整EBITDA利潤率會因加碼營銷而下降，但預期今年全年仍有20至30%，未來幾年亦然。

她又說，參照較早通關的國家，旅遊業在積壓需求被釋放後仍會頗為強勁。本季迄今內地旅遊市場也超越2019年同期，其增長率在夏季及十一假期後難免略為放緩，此乃季節性因素，但航空公司運力持續提升，出境遊有望進一步釋放，可助公司維持增長。

董事長梁建章稱，公司會持續探索如何運用生成式人工智能（AI）改良用戶體驗及生產力，其AI助手已經能夠協助消費者規劃行程。

美資基金斥逾5億增持 聯交所資料顯示，大型美資基金The Capital Group上周五買入攜程的美股193.47萬股，每股平均價34.2639美元，涉資約6,629.14萬美元（約5.17億港元），於攜程的持股由4.92%升至5.22%。