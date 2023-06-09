四成人揀跨境金融服務 首選毋須出境開戶交易

貝恩公司等發布「粵港澳大灣區個人金融服務報告：金融服務助力跨境生活」研究報告指出，有超過40%內地及香港的受訪者認為，毋須跨境便能夠完成開戶及進行交易，乃選擇跨境金融服務時的首要標準之一。

報告顯示，約50%內地受訪者及30%香港受訪者表示，目前正在使用或有興趣使用跨境金融產品和服務。若各項互聯互通政策在未來5年持續改善，內地和香港受訪者將考慮分別額外投放15%和10%的可投資資產於跨境投資產品。

盼多元資產配置可選擇 此外，大部分受訪者希望有更多不同資產類別或風險級別的財富管理產品可供選擇，達致更佳風險管理及更多元化的資產配置。而毋須離境便能獲得跨境理財產品建議，亦是受訪者的考慮因素之一。

報告又指，富裕家庭和準退休或退休人士對跨境投資的興趣最濃厚，亦擁有最高人均可投資資產（超過80萬人民幣或100萬港元），其中富裕家庭有顯著及跨代保險需求，而即將退休人士為應付退休及未來醫療需求，則以穩定的收入來源為優先考慮。