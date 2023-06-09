內房股炒降貸息 碧桂園漲一成

不過，財務糾紛纏身的萬達集團昨發聲明，針對其持有大連萬達商管涉逾19億元（人民幣‧下同）的股權遭內地法院凍結一事，正通過法律途徑申訴。

近日有內地上市房企因面值跌穿一元多時而被摘牌，昔日「四川房地產一哥」藍光發展於周二已從上交所退市，為A股第一家退市房企；曾屬港股的新力控股則於今年4月在港退市。

國際評級機構標普警告，房企退市可能減少股東和債權人的債務重組可選方案，因債權人通常不願接受非上市企業的債轉股計劃，市場信心亦遭退市消息打擊，且股東因所持股權價值縮水而欠缺解救公司的動力，房企要恢復正常運營將變得更難，投資者能否得到足額償付亦愈趨不確定。

據標普統計，目前內地共11家房企面臨退市風險，未償還離岸和在岸債券總額共計210億美元。房企退市後遭清盤的可能性驟增，屆時投資者的債務清償率或只有2至4%。

高盛憂無出招 6月銷售跌35% 陷困房企改善流動性迫在眉睫，高盛認為，除依靠地方政府融資平台及樓市需求的支持外，相信延長債務期限、優化預售保證金控制及鼓勵國企併購，均有助改善流動性狀況。但若房地產寬鬆政策最終無影，內房短期前景將受挑戰，估計6月整體合約銷售額按年跌最多35%。

摩根士丹利指，內地經濟數據偏弱，住宅及基建的寬鬆政策可能快將出現，以支持由服務業帶動的復甦及就業，措施包括一及二線城市放寬限購令、多達萬億元經銀行融資或善用地方債以額外支持基建等。