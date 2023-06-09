周大福少賺19% 仍豪派息

內地經濟復甦步伐存疑，惟去年比較基數較低，周大福今年4至5月零售值按年增長38.1%。單計內地市場，零售值按年增長34.6%，同店銷售及銷量按年增速分別為16.8%及3.6%；黃金首飾及產品同店銷售按年增長17.1%，珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾則按年下跌1.3%。

上兩月金飾銷售跑贏珠寶 港澳及其他市場方面，上兩個月的零售值按年增長64.6%，同店銷售及銷量按年分別增長61.3%及26.5%；黃金首飾及產品同店銷售按年增長92.3%，珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾則按年增長23.2%。

管理層於業績報告內提到，對內地珠寶市場及經濟中長期增長前景充滿信心，但以全球經濟環境不明朗，預期內地復甦或需循序漸進。不過，內地旅客重臨消費將推動港澳業務進一步復甦，其他市場亦能受惠，而且港府新一輪消費券也能支持零售活動及客流量的復甦。

回顧截至今年3月底止財年，周大福收入倒退4.29%，主要是下半財年（即去年10月至今年3月底）按年倒退12.05%，扭轉前半年的增長。該企繼續有逾七成收入來自金飾等產品，日常會利用黃金借貸（淡倉）為經濟避險目的，減輕黃金存貨（好倉）價格波動的財務影響，未償還的黃金借貸合約要就市價進行重估，致財年內錄得相關未變現虧損12.29億元，連同人民幣貶值，進一步拖低純利。

擬減慢拓展內地門市網絡 不過，撇除有關未變現虧損或收益的經調整後毛利率略為擴至23.65%，原因是下半財年金價飆升，加上公司改良定價策略，抵銷了批發業務、黃金首飾及產品銷售貢獻上升的影響。比起2019年3月底止財年，經調整後毛利率尚低約4個百分點。

截至3月底，「周大福珠寶」在內地的零售點達7,269個，按年淨增1,631個，速度超過前一財年，而且較原定計劃早兩年實現7,000個的目標，其中一線、二線、三線城市分別佔218個、704個、302個，四線及其他佔407個。

就逆市擴張內地門市，公司稱，這有助把握疫情後經濟復甦和增長的機遇，新增網點約九成是加盟店，主要位於購物中心和街舖，新的直營零售點則多位於一、二線城市的購物中心，之後會繼續與表現優異的加盟商合作。不過，本財年會減慢到600至800個，着重既有門店銷售及生產力之提升。

本港的「周大福珠寶」則淨減8間至66間，又謂港澳零售網絡已足以支持業務增長，日後再按店舖表現、租賃條款、客流量恢復程度等調整計劃。

周大福全年業績摘要