外匯局：華經濟可支撐人幣 美元難續強

受6大國有銀行昨起下調人民幣存款利率影響，離岸人民幣兌每美元曾失守7.15，低見7.1557，創逾半年低。人民銀行副行長兼國家外匯局局長潘功勝稱，中國經濟總體保持上行，經濟基本面對人民幣匯率具支撐作用，同時隨着美國加息周期接近尾聲，美元匯價強勢將較難持續。

昨日由官方開出的人民幣中間價報7.128兌每美元，按日下調84點子，亦創去年11月30日後新低；在岸人民幣昨官方下午4時半收報7.1275，亦再挫15點子。基於人民幣匯價弱勢，瑞銀亞洲經濟研究部主管及首席中國經濟學家汪濤昨將今年底人民幣預測由6.8調整到6.9至7。

野村料人行月內減貸息 隨着6大國有銀行宣布下調存款利率，內地活期存息由0.25厘降至0.2厘，部分定期存款產品利率亦見下調，其中，兩年期定存利率下調10點子至2.05厘，3年及5年期更分別下調15點子。野村認為，在內銀減存款息、出口惡化及房地產危機等背景下，人行本月將先後下調中期借貸便利（MLF）利率及貸款市場報價利率（LPR）10點子。

易綱：推動綠色金融 中金稱，今次減息後，未來一至兩年存款平均利率仍有約20點子的降息空間，假設存息跟隨貸款利率進一步調降，存息將有望下調25點子。

另邊廂，「一行一會一局」（人行、中國證監會、國家金融監督管理總局）3大領導首次集體發聲。人行行長易綱昨在論壇指，人行堅決將綠色金融工作擺在突出位置，並支持上海打造國際金融資產交易平台。同場的中證監主席易會滿則表示，將紮實推動境外上市的備案工作，加強與香港市場的務實合作，拓展優化與境外市場的互聯互通機制。國家金融監督管理總局局長李雲澤亦強調內地金融業開放的大門只會愈開愈大。