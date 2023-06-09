凱基亞洲：恒指年底目標升至兩萬二

凱基亞洲把恒指年底的預測市盈率調升至10.6倍，並將恒指年底目標價上調至22,100點。投資策略部主管溫傑表示，截至目前，今年已公布第一季業績的公司，其盈利增長中位數約11%，符合年初預期；而考慮到期間尚未完全反映內地復常，故上調今年每股盈利至2,085元，按年增長約12.5%。

內地GDP或增最少5.5% 溫表示，內地經濟已擺脫去年的增長困境，修復性復甦已全面展開，今年經濟增長可望優於兩會訂下的5%目標。惟若與市場稍為樂觀的全年經濟增長展望比較，該行預測暫略為保守，原因是近月多項經濟數據出現矛盾，反映復甦勢頭不平均。該行預期，最終今年經濟增長或達5.5%以上，當中的最大變數為消費支出的回升速度，並預計中國人民銀行未來3個月或放寬貨幣政策，以刺激經濟保持復甦力度。

估美2024上半年衰退 美國下周議息，凱基亞洲預計聯儲局屆時或暫停加息，並視乎之後通脹數據走勢，不排除7月加息一次便會結束這輪加息周期。該行指，低失業率和高通脹率，表明目前美國處於經濟擴張的後期階段。即使貨幣政策緊縮，但私營部門資產負債表強勁，料美國將能在今年下半年避免衰退。

該行續指，由於市場對衰退疑慮消退，帶動美國股市今年以來表現優於預期，短期仍有支撐股市的一些有利因素，包括銀行業流動性危機暫解、生成式人工智能（AI）帶動相關科技股的價值重估、企業獲利好轉等。惟該行同時提醒，美國經濟衰退或只是被延遲至明年上半年，而非完全避免，經濟韌性意味着聯儲局將不得不將利率維持在較高水平。