恒指連升兩日 交投跌至近3周最少

港股繼續窄幅波動，恒生指數雖暫時企穩萬九點大關，昨日收市漲47點或0.25%，連升兩日，但市場交投淡靜，成交僅846.16億元，為近3周以來最少。

中石油8年高 券商唔睇好 恒指昨日低開24點，一度跌164點，低見19,087點有支持，午後一度倒升87點，收市升至兩周以來收市高位，報19,299點。國企指數收報6,540點，跌一點或0.02%；科技指數跌26點或0.68%，收報3,894點。港股通淨買入40.47億元。

不過，麥格理指，內地重新開放後，天然氣需求復甦遜預期，內地石油龍頭企業下調非旺季管道天然氣價格，反映在經濟疲軟下，透過壟斷手法去提高天然氣價格是不可持續；並認為在所謂市場主導的改革下，市場對天然氣收益持續高預期或會被證明是錯誤，重申對中石油「跑輸大市」的投資評級。

分析指出，港股由上周低位反彈過後，交投縮減，反映承接力明顯不足，短線恒指在19,000點難言企穩，市場缺乏炒作題材。以昨日為例，恒指全日波幅僅252點，波幅之細，就連衍生工具都難操作。若短線尚未能以大成交向上突破，不排除恒指會再次退守18,000至19,000點水平反覆，靜候下周美國聯儲局議息結果，才會有較明確方向。